関西に住んでいた人間が、東日本へ鉄道旅行に行った時、何とも言えない違和感を感じた――そんな体験を何気なく綴った漫画が、SNSで話題になっています。旅を満喫したいのに…JR東日本のローカル線を走る気動車（乗りものニュース編集部撮影）。関西に住んでいた人間が、東日本へ鉄道旅行に行った時、何とも言えない違和感を感じた――そんな体験を何気なく綴った漫画が、SNSで話題になっています。投稿したのは羽鳥写真館@hat