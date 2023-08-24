『あまつき』『花燭の白』の高山しのぶの人気コミック『ハイガクラ』がついにアニメ化されることが決定！ 2024年に放送予定だ。2008年に連載を開始し、現在も『ゼロサムオンライン』にて連載中の『ハイガクラ』は、高山しのぶ史上最長連載作品で、シリーズ累計130万部突破（※電子書籍含む）の人気作品。神仙と人間が暮らすその世界は、崩壊の危機に瀕していた。潔斎と呼ばれる術を使いながら世界中に散らばった神々を捕らえる歌士