福島第1原発の処理水の海への放出が始まったことを受け、中国政府が日本産水産物の輸入を全面的に停止したことについて、岸田首相は24日午後、「中国側に即時撤廃を求めた」と明らかにした。岸田首相「外交ルートを通じて中国側に対して即時撤廃を求める申し入れを行った」放出開始を受け中国は、日本産水産物の輸入を全面的に停止すると発表したが、岸田首相は「海洋放出の影響について、科学的根拠に基づいて専門家同士がしっか