スペイン女子代表のFWジェニファー・エルモソ（パチューカ／メキシコ）が、スペインの女子サッカーにおける労働組合『フットプロ』を通じて、スペインサッカー連盟（RFEF）のルイス・ルビアレス会長に対する声明を発表した。事の発端となったのは、FIFA女子ワールドカップオーストラリア＆ニュージランドの大会表彰式の最中で起きたルイス・ルビアレス会長によるセクシャルハラスメントだ。壇上に立った同会長は、大会初優勝を