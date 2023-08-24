次の国際行事でも活躍か？新型「7シリーズプロテクション」2023年8月9日、BMWはフラッグシップセダン「7シリーズ」の防弾仕様となる新型「7シリーズプロテクション」およびEVセダン「i7」の同仕様、新型「i7プロテクション」を欧州で発表しました。後者はEVセダンの防弾仕様として世界初のモデルとなります。世界のVIPが乗るかも？ BMW新型「7シリーズプロテクション」7シリーズの防弾仕様と聞いて、今年5月に開催されたG7