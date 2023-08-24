〈四谷大塚〉高校時代、幼児にトイレで自分の局部を触らせて警察沙汰、退学に…森容疑者（24）が過去に犯していた“もうひとつの大罪”…求められる「日本版DBS」学習塾にも制度認定を 中学受験進学塾「四谷大塚」にて生徒児童の盗撮や個人情報漏えいが頻発した問題で、警視庁が東京都迷惑防止条例違反などの容疑で逮捕した元講師、森崇翔容疑者（24）＝東京都日野市＝が、高校生時代にも小児性愛的指向が明らかな動