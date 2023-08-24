住み込みで働いていた牧場（北海道恵庭市）で長年虐待されていたとして、知的障害のある男性3人が24日、牧場の経営者家族と恵庭市を相手取り、札幌地裁に提訴した。代理人弁護士は「奴隷労働だ」と指摘。受け取れなかった障害基礎年金や慰謝料など計9千万円を支払うよう求めている。提訴のため札幌地裁に向かう知的障害者3人の弁護団=2023年8月24日午後2時0分、札幌市中央区、新谷千布美撮影訴状によると、いずれも60代の3人は