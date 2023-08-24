昨日の入手した鉱石正体が判らず家族内での呼び方が「シャケの切り身」このようなつぶやきと共に投稿された写真がX（ツイッター）で話題になっている。2023年8月15日、ユーザーのN.jaku(＠Njaku2)さんが投稿したのは一部黒い部分があるピンク色の石の写真。その姿は確かに鮭の切り身のよう。ご飯が進みそうな見た目をしている。N.jakuさんによると、この石は8月14日、栃木県那須町にあるテーマパーク「宝石探しトレジャーストー