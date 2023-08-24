柔道男子７３キロ級でパリ五輪代表の橋本壮市（３２＝パーク２４）が?選考方法?に疑問を投げかけた。全日本柔道連盟（全柔連）は２３日に強化委員会を開き、男子１００キロ超級の斉藤立（国士舘大）、同９０キロ級の村尾三四郎（ＪＥＳグループ）、橋本ら６選手がパリ五輪の代表に内定したと発表。２４日に都内で取材に応じた橋本は「うれしいと同時に、必ずチャンスは報われるというわけではないと思うけど、あきらめなければ