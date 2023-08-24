韓国の人気ボーイズグループ「BTS」のメンバー・V（ヴィ）さんが2023年8月23日に東京・表参道を訪れ、大勢のファンが押しかけた。X（旧・ツイッター）上では、一部のファンがVさんの頭を触る様子が拡散し、批判が殺到する事態となっている。「見ていて腹が立った」「もし怪我でもしたらどうするの」「テテ」の愛称で親しまれるVさん。報道によると、Vさんは8月23日、自身がアンバサダーを務めるアパレルブランド「セリーヌ」の表参