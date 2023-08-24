BMW選手権米男子ゴルフのプレーオフ第2戦、BMW選手権が20日（日本時間21日）までオリンピア・フィールズCCノースC（7366ヤード、パー70）で開催されたが、選手がパットする際に観客が「外せ！」と叫んだとされる話題が波紋を広げている。ネット上では海外ファンから「追い出されるべきだ」「何も聞こえなかった」など賛否両論を呼んでいる。米ヤフースポーツが「BMW選手権でマックス・ホマがパット中に3ドル賭けていたファンに