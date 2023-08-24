カーライフのなかでは、ちょっとした「注意不足」が思わぬ事態を招くことがあります。運転中や駐車中、メンテナンスなど、維持するうえで気を配らなければいけない場面はさまざまです。 今回は、MOBYユーザーが応募フォームから投稿してくれた内容のうち、思わず「ちゃんと確認して！」と言いたくなってしまうエピソードを紹介していきます。 「お母さん、パーキングブレーキがなくな