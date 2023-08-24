公開間近の韓国ホラー映画が、タイトルを変更するかもしれない。一体何があったのだろうか。【動画】韓国震撼のホラー映画『トンソン荘事件の記録』とは…韓国では現在、9月13日に封切り予定の映画『雉岳山』（原題）に対する憂慮の声があがっている。本作は、実在する韓国の雉岳山（チアクサン）にまつわる怪談を扱ったホラー作品で、山岳バイクサークルの会員たちが、30年前に謎の死体の一部が発見された雉岳山の山小屋を訪ねた