映画を無断で短く編集したいわゆる「ファスト映画」をめぐり13社が投稿者3人を訴えた裁判で、東京地裁は所在不明のため審理が遅れていた男性に対しても、5億円の支払いを命じました。この裁判は、映画を無断で10分程度に編集した「ファスト映画」を公開され、著作権を侵害されたとして、日本テレビや東宝など13社が投稿者3人に、あわせて5億円の損害賠償を求めていたものです。東京地裁は、このうち投稿者2人に対しては、去年、5億