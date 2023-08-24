松屋フーズが運営する牛丼チェーン「松屋」は8月29日午前10時、一部店舗を除く全国の店舗で、新「松屋ビーフカレー」を発売する。価格は580円(以下税込)。【関連記事】松屋「ガパオライス」発売、“ごろごろチキン”入り「ガパオチキンライス」、ロコモコ風「ガパオハンバーグライス」も松屋が新発売する「松屋ビーフカレー」は、スパイシーさがありつつもマイルド&フルーティな松屋自慢の“ビーフカレー”を、更なるおいしさ