エンゼルスの大谷翔平選手がじん帯損傷で、今季は投手として登板することがないというニュースが流れた後、日本のSNSでは「俺の靱帯（じんたい）」というワードがトレンド入りしました。二刀流として前人未到の記録を更新し続けていた大谷選手。WBCでの“ヒーローっぷり”は野球人気を燃え上がらせるなど、影響力は絶大です。そのヒーローに訪れた悲劇に、ネット民が立ち上がり、「俺の靭帯あげるから使ってくれ」「俺の靭帯をあげ