◇ア・リーグエンゼルス3―7レッズ（2023年8月23日アナハイム）エンゼルス・大谷翔平投手（29）が、右肘じん帯損傷で、今季残り試合で登板しないことになった。23日（日本時間24日）、本拠地アナハイムでのレッズとのダブルヘッダー第2戦後、ミナシアンGMが発表した。ミナシアンGMは、「断裂の部位がある。今季残りは登板しない」と、大谷は今季残り試合に登板しないことを明言。大谷は右肘じん帯損傷を知った上で第2戦