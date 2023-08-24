24日午前5時半ごろ、東京都豊島区の池袋駅東口交番前の歩道で、男性が警察官に向かって包丁を突きつけたり、振り回したりする騒ぎがあった。男性は警察官に取り押さえられ、銃刀法違反と公務執行妨害の疑いで現行犯逮捕された。警視庁池袋署によると、無職の43歳とみられ「死にたかった。警官に包丁を向ければ（拳銃で）撃ち殺してくれると思った」と供述している。【写真で見る】社会に衝撃を与えた事件交番前まで徒歩で訪れ