8月23日、BTSのV（27）が、アンバサダーを務める高級ブランド「CELINE」の東京・表参道店リニューアルを祝うため、同店へ駆けつけた。大勢のファンに出迎えられたが、その際の一部ファンのマナーを巡って物議を醸している。店舗周辺には、Vの来店を聞きつけたファンが殺到。Vが店の前で車から降りると、ファンからは愛称である「テテ」と呼びかけが。Vは手を振ったりハイタッチしたりと、笑顔で応じていた。問題視されているのは、