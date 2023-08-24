福島県漁連の関係者によると、東電の小早川智明社長が処理水放出開始前の24日午前、いわき市の県漁連を訪れ、「今まで大変な迷惑をかけ、風評被害など心配をおかけした。誠心誠意対応します」と謝罪し、幹部らに頭を下げた。