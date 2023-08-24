鳥インフルエンザなどの影響により、2022年から卵の供給が低下。卵のメニューを休止する飲食店も増え、「エッグショック」とまで呼ばれました。吉野家の親子丼も2023年4月に販売予定でしたが見送りに……。しかし8月24日、ついに期間限定で販売開始！居ても立っても居られず、さっそく再会してきました！【その他の画像・さらに詳しい元の記事はこちら】2022年4月に2か月半販売された吉野家の親子丼。その間に販売数は400万