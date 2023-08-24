スティーヴ・ローゼンバーグ、BBCロシア編集長ロシアの雇い兵組織ワグネルの創始者エフゲニー・プリゴジン氏とその戦闘員が、2カ月前の6月23日夜にロシア政府に対する反乱を起こした際、ウラジーミル・プーチン大統領は自分の気持ちを明確に示した。「わが国民を後ろから刺す」「裏切り」だと。そして、犯人は処罰されると約束した。だからこそ、プリゴジン氏らが処罰されなかったことに、ロシア国民は驚き、不信を抱いた。プリゴ