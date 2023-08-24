人気漫画『キン肉マン』の原作を担当するゆでたまごの嶋田隆司氏が24日、自身のX（旧ツイッター）を更新。同日にWWEが“テキサス・ブロンコ”テリー・ファンクさんが79歳で亡くなったと伝えたことを受け、追悼コメントをつづった。【写真】日本でも活躍“テキサス・ブロンコ”テリー・ファンクさん嶋田氏は「テリーファンクがいなかったら、テリーマンの存在はなかったでしょう。あのどんな相手に勇猛果敢に向かっていくファイ