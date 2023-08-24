付き合っているときには見えなかった相手の本性。モラハラ、DV、不倫のトリプルコンボをされたら、その関係性を終わらせることも頭をよぎるはず…。『離婚まで100日のプリン』をイッキ読み看護師をしていたときに、夫のプリ彦から猛アタックされて結婚したプリ子。結婚して、子どもであるプリ美が生まれてからの夫は、家事も育児にも非協力的で、自分勝手なモラハラ全開男に豹変！ さらには社内不倫まで発覚して――!? ついに