◆陸上世界選手権第６日【ブダペスト（ハンガリー）２４日＝手島莉子】男子３５キロ競歩で、前回大会銀メダルの川野将虎（旭化成）が２時間２５分１２秒で銅メダルを獲得した。２大会連続の表彰台で、今大会日本の第１号メダルとなる。川野は２１年東京五輪の５０キロ競歩で６位入賞。前回のオレゴン世界陸上から新設された３５キロでは金と１秒差の銀メダルだった。４月の日本選手権３５キロ競歩（石川・輪島市）で３位