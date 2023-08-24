ジェフ・ベゾス（59）アマゾン創業者兼会長総額約800億円の豪華ヨットを公開！セレブのバカンスといえば、友人や恋人と豪華クルーザーに乗り、シャンパン片手に優雅なひとときを楽しむ――そんなイメージが強い。驚くべきは、その購入価格と莫大な維持費だ。「ベルナール・アルノー（74）のスーパーヨットは、年間維持費で10億円以上もするそうです。そのため、多忙な芸能界のセレブよりも休暇の予定が立てやすいアスリートや経営