福島県で1923年に創業した老舗鮮魚店「おのざき」の店主である小野崎雄一氏が2023年8月23日のX（旧ツイッター）で、東京電力福島第1原発の処理水の海洋放出について自身の意見を明かした。小野崎さんは地元・福島県いわき市で100年続く鮮魚店を経営しているという立場からNHKの取材も受け、風評被害を起こさない雰囲気づくりをしたいことなどを訴えていた。「みんなで手を取り合って前向きな発信しませんか？」小野崎さんは23日にX