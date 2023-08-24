ド迫力の「黒仕様」が追加トヨタの北米法人は2023年8月22日（現地時間）、新「タンドラ」（2024年モデル）を発表しました。新たに「ナイトシェード パッケージ」が追加されています。「タンドラ」2024年モデルタンドラは1999年に登場したフルサイズピックアップで、主に北米など国外市場で展開されています。フルサイズSUVの「セコイア」とはプラットフォームを共有しており、トヨタ車のなかでも大型のモデルになっていま