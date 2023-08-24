トラウトは、レッズとのダブルヘッダーを2試合とも欠場していたエンゼルスのペリー・ミナシアンGMが23日（日本時間24日）、レッズとのダブルヘッダー第2試合後にエンゼルスタジアム内で会見し、マイク・トラウト外野手が負傷者リスト（IL）入りすることを明かした。トラウトは、レッズとのダブルヘッダーを2試合とも欠場していた。7月3日（同4日）のパドレス戦で左手有鉤骨を骨折し、リハビリを経て22日（同23日）に復帰してい