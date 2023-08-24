ジャスティン・ビーバーと長年のマネージャー、スクーター・ブラウンが何か月も口をきいていないそうだ。ジャスティンとスクーターは最近、ジャスティンが新たなマネジメントを探しているという報道を否定していたものの、２人の関係は「自然消滅」に向かっているという。 【写真】自ら〝魔改造〟したド派手なフェラーリに腰掛けるジャスティン・ビー