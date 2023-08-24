東京電力は福島第一原発にたまり続ける処理水について、24日午後1時ごろ、海洋放出を開始しました。処理水は特殊な水槽で大量の海水と混ぜて、トリチウムの濃度を安全基準の40分の1未満まで薄めますが、この水槽に海水を送り込むポンプを起動することをもって、処理水の海洋放出は開始されました。今後、一日あたりおよそ460トンの処理水を当面、海水で700倍以上に薄めながら、沖合1キロの海底にある放出口から放出することになり