Netflixバラエティ『ココだけの際どい話』が日本に続いて台湾の性文化を伝える。【写真】“AV進出”が噂された韓国の童顔女優、日本でデビュー『ココだけの際どい話』は、2013年に韓国JTBCで放送された“成人トークショー”『魔女狩り』（原題）で共演したシン・ドンヨプとソン・シギョンが、未知の世界だった性と成人文化産業に関わる人々を訪ねるトークバラエティだ。日本編では現地のアダルトグッズショップに行ったり、AV女優