ＴＢＳ系の情報番組「ひるおび」で２４日、レッズとのダブルヘッダーの第１試合で先発し、緊急降板した大谷翔平投手（２９）の話題を取り上げた。大谷は「２番・投手兼ＤＨ」で先発出場。初回には４試合ぶりとの一発となる４４号２ランを放ったが、２回に突如投球が乱れ、降板した。大谷は腕の違和感を訴えているという。これについて、野球解説者の五十嵐亮太氏は「やはり疲れが取れていないのでは。指先に力が入らない状態