俳優の斎藤工さんは8月22日、自身のInstagramを更新。誕生日ショットを公開しました。 【実際の投稿：斎藤工、42歳バースデーショット公開！】「また素敵な1年になりますように」斎藤さんは「私事ですが本日 また一つ歳を重ねさせて頂きました」とつづり、自身の写真を1枚載せています。2017年に公開された映画『蠱毒 ミートボールマシン』のメイキング写真です。同映画に“謎の宇宙人”役で出演した斎藤さん。緑色の姿が“謎”で