民間軍事会社ワグネルの本部近くで献花する人々＝２４日、ロシア・サンクトペテルブルク/Anastasia Barashkova/Reuters（ＣＮＮ）ロシア西部サンクトペテルブルクにある民間軍事会社ワグネルの本部近くでは２３日夜、市民が集まり、創設者エフゲニー・プリゴジン氏を追悼する品を置く姿が見られた。ロシア当局はプリゴジン氏の搭乗機が墜落し、生存者はいないと発表している。映像には市民が本部近くで「ワグネルＰＭＣ。我々は一
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