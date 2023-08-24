人気すぎて即完売した【ユニクロ】の「レザータッチワンハンドルバッグ」がついに再販！ ふっくらエレガントなデザインと上質なレザー見え素材が、どんなコーディネートにもマッチするショルダーバッグです。ここまで高見えなアイテムが\2,990（税込）でゲットできるのはユニクロだけかも？ ユニ女も慌てて買いに走ったレベルの“必携バッグ”をぜひお見逃しなく。 即完売したユニクロの大人気バッ