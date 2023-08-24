サッと履けてサマ見えするサンダルは夏コーデの強力な助っ人。1足といわず何足でも欲しくなりますよね。今回は【ZARA（ザラ）】の「高見えフラットシューズ」をピックアップ。公式サイトのベストセラーに掲載されている人気のシューズを厳選しました。 メタリックな輝きが存在感抜群「リボン付きフラットサンダル」 キラキラとしたメタリックな輝きで存在感抜群の「リボン付きフラットサンダル」