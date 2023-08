アメリカ・テネシー州のブライツ動物園で、世にも珍しい「模様のないキリン」が2023年7月31日に誕生しました。記事作成時点では、このキリンの他に存命の模様がないキリンはいないとのことで、動物園の当局者は「世界で最も珍しい個体」と呼んでいます。World's only spotless giraffe born at Tennessee zoo, public asked to help name her | WJLAhttps://wjla.com/news/offbeat/worlds-only-spotless-giraffe-born-at-tennessee