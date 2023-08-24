クロアチア1部リーグのHNKゴリツァは22日、「アブドゥラー・タラル・ハミードが行方不明になった」と発表した。NESTAO‼️Naš igrač Abdullah Talal Hameed krenuo je jučer, iz Budimpešte u Veliku Goricu i od tada mu se gubi svaki trag. Nestanak je prijavljen mađarskoj policiji, a obitelj i HNK Gorica mole sve koji imaju bilo kakve informacije, da se jave u najbližu p