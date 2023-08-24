仕事中に、子どもから「ある内容」の電話がきた母親のエピソードがTwitter（X）で話題になっている。仕事中に小4から電話がきて恐る恐る出たら「ママ！！！ハイスコア出た！！50000！」という内容だった。たしかに「なにかあったら電話してね」って言ったけど！！心配してくれた会社の方々すいません。— 今そっち (@gororin_dararin) 2023年8月8日投稿した今そっち（@gororin_dararin）さんは、普段から息子さんに「なにかあ