資産形成を始めるにあたっては、まず収支の把握を行うことが大切です。著書『これだけやれば大丈夫！お金の不安がなくなる資産形成1年生』（KADOKAWA）の著者で、登録者50万人超のYouTubeチャンネルを運営する元銀行員の小林亮平氏のアドバイスにより「月25,000円」の節約に成功したペンタごんですが、なにやら心配事がある様子……。固定費削減の次は、なにを行えばいいのでしょうか。みていきましょう。固定費削減成功！食費は減