エンジニアの猫 （@neco_engineer）さんが投稿したコンビニ店員さんとのやり取りが話題に。 【写真】大丈夫です…と答えたら、想定外の結果だった店員「スプーン大丈夫ですか？」前の客「その大丈夫ってどういう意味？日本語ちゃんと喋れや！」店員「アッ…スプーンいりますか？」 イラつかれている店員さんを哀れに思ったエンジニアの猫さん。自分の番が回ってくると、店員「スプーン大丈夫ですか？」私「大丈夫です」