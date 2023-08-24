ウクライナのポドリャク大統領府長官顧問/Reuters（ＣＮＮ）ウクライナのポドリャク大統領府長官顧問は、ロシアの民間軍事会社ワグネルのトップ、エフゲニー・プリゴジン氏が搭乗した航空機が２３日に墜落したとの情報を受け、プリゴジン氏の「見せしめの排除」はプーチン大統領が「自身の凶悪な恐怖のために誰一人許さない」姿勢を示すものとの見解を示した。ポドリャク氏はＳＮＳに、プリゴジン氏に関して「戦争の霧が晴れるのを