厚生労働相の諮問機関・中央社会保険医療協議会（中医協）は２３日、目の難病「遺伝性網膜ジストロフィー」の治療薬「ルクスターナ」の保険適用を了承し、公定価格（薬価）を４９６０万円とすることを決めた。国内では、全身の筋力が低下する難病「脊髄性筋萎縮（いしゅく）症」（ＳＭＡ）治療薬「ゾルゲンスマ」の１億６７０７万円に次ぐ２番目に高額な薬で、３０日から適用される。両目に使用するため費用は計約１億円となる
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