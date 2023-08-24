【MLB】エンゼルス−レッズ（8月23日・日本時間24日／アナハイム）今度こそはついに欠場か…そんな心配を吹き飛ばすスタメンが発表された。今日23日（日本時間24日）のダブルヘッター1戦目で緊急降板、途中交代していた大谷翔平が、同日行われる2戦目にスタメン出場されることが発表され、球団公式X（旧ツイッター）でも投稿された。【映像】大谷翔平、緊急降板シーンと直前の投球大谷はダブルヘッターの1戦目に「2番・投手」