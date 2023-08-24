インド宇宙研究機構が公開した月南極の写真＝23日（同機構提供・共同）【ニューデリー共同】インド宇宙研究機構（ISRO）は23日、世界で初めて月の南極に着陸した無人月探査機「チャンドラヤーン（月の乗り物）3号」の着陸後に撮影した写真を公開した。ISROのソーマナート長官は記者会見で「機体の状態は良好だと確信している」と成功を強調。今後の探査作業を予定通り進める考えを示した。ISROは24日、探査車両が稼働開始し、月