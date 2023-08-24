プリゴジン氏（左、ロイター提供）と同氏が乗ったジェット機が墜落したとみられる現場（OSTOROZHNO NOVOSTI via REUTERS） ロシアの民間軍事会社「ワグネル」の創設者、エフゲニー・プリゴジン氏らが乗ったビジネスジェット機（乗員乗客10人）が8月23日、モスクワ北西のトゥベリ州で墜落し、プリゴジン氏ら全員が死亡した、とロシア国営メディアのタス通信などが報じた。 プリゴジン氏の乗ったジェット機が墜落するニ