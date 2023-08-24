1967年に茨城県で男性が殺害された「布川事件」で、無期懲役となり再審で無罪が確定した桜井昌司さんが亡くなっていたことがわかりました。【映像】布川事件で無罪確定した桜井昌司さん支援者らによりますと、桜井昌司さんは、23日午前10時30分に直腸がんのため水戸市内の病院で亡くなりました。76歳でした。桜井さんは1967年に茨城県で当時62歳の男性を殺害し、現金を奪った罪などで無期懲役の判決を受け服役しました。無実
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