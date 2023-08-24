やっかいな義母を持ち、苦労している女性もいることでしょう。ですがそんな義母に、「それは自業自得でしょ！」「因果応報では？」と思ってしまうような出来事が起こることもあるようです。今回は嫁に嫌味ばかり言う義母に対し、夫が神行動とも言える決断をしてくれたという人のエピソードをご紹介します！徹底的に嫁の味方になってくれる「義母は夫を溺愛しており、結婚当初から私へのあたりがキツかったです。それでも何とか耐え
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