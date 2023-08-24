全国高校野球選手権の決勝が２３日に甲子園球場で行われ、慶応が仙台育英に８−２で勝ち、１０７年ぶり２度目の優勝を飾った。戦前は仙台育英優位の声も多かった決勝。だが、自慢の２枚看板が崩れ、野手陣もらしさを欠いたミスを連発した。慶応の大応援で、完全アウェーとなった試合。前年王者は、なぜ敗れたのか。試合後、須江監督は冷静に敗因を口にした。歯車が大きく狂ったのは初回、開始１分だった。先発の湯田が投じた